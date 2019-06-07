.رجال الإطفاء ينقذون أموال كبيرة نتيجة حريق داخل محلات صيرفة في بعقوبة

2019/06/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بتمكن رجال الإطفاء من إخماد حريقاً اندلع داخل محلات للصيرفة وإنقاذ اموال كبيرة في بعقوبة.وقال المصدر في حديث لوسائل الإعلام إن”رجال مركز دفاع مدني بعقوبة المركز التابع الى مديرية دفاع مدني محافظة ديالى، اخمدوا حادث حريق نشب في محل للصيرفة والحوالات، خلال وقت قصير جدا”.وأضاف، أنه”تم السيطرة على الحادث …

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