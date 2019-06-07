نائب: ماضون بجمع تواقيع لاقالة علوش

2019/06/07 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب جواد الموسوي، الجمعة، المضي بجمع تواقيع لاقالة امينة بغداد ذكرى علوش، اذا لم يتم المباشرة بالخطة المعلنة من قبل الامانة لخدمة قطاعات مدينة الصدر.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "اننا ماضون بجمع التواقيع لاقالة امينة بغداد في مجلس النواب، اذا لم يتم المباشرة بالخطة المعلنة من قبل الامانة لخدمة قطاعات مدينة الصدر الاسبوع المقبل، والتي لم ترى الخدمات او اكساء شوارعها منذ مايزيد عن عشر سنوات".

واضاف ان "بعض من اهالي مدينة الصدر وخصوصا بعض القطاعات التي تعاني من الاهمال سوف تخرج بمظاهرات سلمية ضد سوء خدمات امانة بغداد ومستوى الفساد وسوء الادارة المستشري في الامانة وعلى اعلى المستويات وخصوصا ديوان الامانة ودائرة المشاريع".وتابع ان "هناك مدراء عامين مخضرمين في الامانة اكل عليهم الدهر وشرب معروفين بفسادهم وسوء ادارتهم"، لافتا الى انه "سيتم جمع وتدقيق بعض الملفات التي تخص شبهات الفساد الخاصة بالامانة لاحالتها لهيئة النزاهة والادعاء العام".

يذكر ان النائب عن كتلة سائرون النيابية جواد الموسوي امهل، في 11 ايار الماضي، امينة بغداد ذكرى علوش شهرا لاستكمال المشاريع المتلكئة، فيما هدد بجمع تواقيع لاقالتها من منصبها.

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