السليمانية تعلن حصيلة ضحايا الحوادث المرورية في العيد

2019/06/07 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية مرور السليمانية عن مصرع واصابة 13 شخصا خلال 3 ايام من عيد الفطر.وقال الرائد كاروان حمه صديق المتحدث باسم المديرية في تصريح صحفي ان 10 حوادث سير وقعت بمحافظة السليمانية خلال ايام عيد الفطر، موضحا، ان 7 حوادث منها كانت داخل المدينة.واضاف: ان حصيلة ضحايا الحوادت خلال ايام […]

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