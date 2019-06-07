2019/06/07 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..
كشفت دراسة موسعة أن المرضى الذين يُنقلون إلى المستشفيات في عطلات نهاية الأسبوع هم الأكثر عرضة للوفاة بنسبة 16% مقارنة مع مرضى أيام العمل.
ووجد باحثو جامعة “وارويك” أن العمليات غير الطارئة، مثل استبدال مفصل الورك والركبة، تعد أكثر فتكا بنسبة 70% عند القيام بها في عطلة نهاية الأسبوع.
ولكن الخبراء يعتقدون أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تأثير العطلة الأسبوعية على حياة المرضى حقيقي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت دراسة موسعة أن المرضى الذين يُنقلون إلى المستشفيات في عطلات نهاية الأسبوع هم الأكثر عرضة للوفاة بنسبة 16% مقارنة مع مرضى أيام العمل.
ووجد باحثو جامعة “وارويك” أن العمليات غير الطارئة، مثل استبدال مفصل الورك والركبة، تعد أكثر فتكا بنسبة 70% عند القيام بها في عطلة نهاية الأسبوع.
ولكن الخبراء يعتقدون أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تأثير العطلة الأسبوعية على حياة المرضى حقيقي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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