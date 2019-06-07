دراسة: تأثير العطلة الأسبوعية على حياة المرضى حقيقي

2019/06/07 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت دراسة موسعة أن المرضى الذين يُنقلون إلى المستشفيات في عطلات نهاية الأسبوع هم الأكثر عرضة للوفاة بنسبة 16% مقارنة مع مرضى أيام العمل.ووجد باحثو جامعة “وارويك” أن العمليات غير الطارئة، مثل استبدال مفصل الورك والركبة، تعد أكثر فتكا بنسبة 70% عند القيام بها في عطلة نهاية الأسبوع.ولكن الخبراء يعتقدون أنه […]

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