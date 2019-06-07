2019/06/07 | 09:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير “مثلي” بحكومة نتنياهو: المسلمون يميلون للقتل بحكم ثقافتهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
وزير مثلي في حكومة نتنياهو اليمينية يرى أن المسلمين يميلون للقتل بحكم ثقافتهم كما كان من المروّجين لق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير “مثلي” بحكومة نتنياهو: المسلمون يميلون للقتل بحكم ثقافتهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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