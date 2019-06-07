2019/06/07 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

وزير مثلي في حكومة نتنياهو اليمينية يرى أن المسلمين يميلون للقتل بحكم ثقافتهم كما كان من المروّجين لق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير “مثلي” بحكومة نتنياهو: المسلمون يميلون للقتل بحكم ثقافتهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير “مثلي” بحكومة نتنياهو: المسلمون يميلون للقتل بحكم ثقافتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).