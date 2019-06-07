هولندا تقصي انكلترا وتتأهل الى نهائي دوري امم اوروبا

2019/06/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت هولندا الى نهائي دوري امم اوروبا بفوزها على انكلترا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد .انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين ، وفي الشوطين الاضافيين تمكن الهولنديون من تسجيل هدفين .وستلعب هولندا المباراة النهائية امام البرتغال التي تأهلت الاربعاء بفوزها على سويسرا بثلاثية مقابل هدف واحد .

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