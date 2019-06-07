صحف عالمية: السعودية تطور برنامج صواريخ باليستية بمساعدة الصين

2019/06/07 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ركزت صحف بريطانية على ملف التوتر في منطقة الخليج وشحنات سلاح أمريكية إلى السعودية والإمارات.كما تناولت التقارير التي تفيد بقيام الرياض بتطوير برنامج للصواريخ الباليستية بالتعاون مع بكين، رغم أن واشنطن تسعى للحد من انتشار هذه الصواريخ في المنطقة.ونشرت صحيفة ديلي تليغراف تقريرا لمراسلتها في منطقة الشرق الأوسط، جوزي

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