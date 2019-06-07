2019/06/07 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظاهرة فلكية مثيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة

لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية حدث

فلكي هام يمكن رؤيته بالعين المجردة، في وقت لاحق من شهر يونيو

الجاري.

فقد أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنه في العاشر من

يونيو (الاثنين المقبل) سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب

نقطة له من كوكبنا.

وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد

مع الأرض

وسيكون ذلك العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس

مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سي

بي إس" نيوز الأميركية.

إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو

الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة،

وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو

التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء

الأميركية "ناسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة فلكية مثيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة فلكية مثيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).