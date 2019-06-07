2019/06/07 | 10:28

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الخارجية الإيرانية : مزاعم وتصريحات ترامب المتناقضة لا تستحق الرد

وصفت الخارجية الإيرانية تكرار المزاعم المتناقضة والواهية للرئيس

الاميركي دونالد ترامب بأنها ليست ذات اهمية ولاتستحق الرد.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي وفي رده على التصريحات

التي ادلى بها الرئيس الفرنسي ونظيره الاميركي أوضح ان الاطراف

الاوروبية وعلى الرغم من جميع البيانات والتصريحات التي ادلوا بها

هم لم يلتزموا عمليا بتعهداتهم في اطار خطة العمل المشتركة بعد

الانسحاب غير المشروع للولايات المتحدة من الاتفاق، ولم يوفروا ما

يلزم لتحقيق كافة البلدان مصالحها في اطار الاتفاق الدولي الشامل.

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