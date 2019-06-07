نائب يكشف عن جمع تواقيع لإقالة أمينة بغداد

2019/06/07 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد النائب جواد الموسوي، الجمعة، المضي بجمع تواقيع لاقالة امينة بغداد ذكرى علوش، اذا لم يتم المباشرة بالخطة المعلنة من قبل الامانة لخدمة قطاعات مدينة الصدر.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه “اننا ماضون بجمع التواقيع لاقالة امينة بغداد في مجلس النواب، اذا لم يتم المباشرة بالخطة المعلنة من قبل الامانة […]

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