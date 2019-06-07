استشهاد مدني وتفكيك عبوة ناسفة في ديالى

2019/06/07 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مدني بنيران مسلحين شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني اليوم ان مسلحين يستقلون سيارة اطلقوا النار على مدني قرب قرية كصيبة في ساعة متاخرة من الليلة الماضية بالقرب من طريق بعقوبة – المقدادية شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن استشهاده في الحال .واضاف ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي .على […]

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