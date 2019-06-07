2019/06/07 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتقدت إيران، الجمعة، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن طرح قضايا خارج الاتفاق لا تساهم في الحفاظ عليه.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، ان "الأطراف الأوروبية بالرغم من التصريحات والبيانات السياسية، فإنها فشلت لحد الآن في الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، وكذلك فشلت في الوفاء بتعهداتها بعد انسحاب أمريكا من هذا الاتفاق".وأضاف أنها "عجزت عن توفير أرضية الاستفادة الكاملة من قبل إيران لهذا الاتفاق المتعدد الأطراف".وتابع ان "تصريحات ترامب في أوروبا مكررة ومتناقضة ولا قيمة لها ولا تستحق ردا جديدا من قبل طهران"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قال، أمس الخميس، "أعتقد أننا نشترك في نفس الأهداف فيما يتعلق بإيران.



نريد أن نتأكد من ألا يحصلوا على أسلحة نووية.



لدينا اتفاق حتى عام 2025 ونرغب في المضي قدما ويكون لدينا يقين كامل في المدى البعيد".وأضاف "(بعدها) نحد من النشاط الباليستي ونكبح إيران إقليميا ولدينا هدف رابع وهو تحقيق السلام في المنطقة.



للوصول إلى ذلك علينا بدء مفاوضات.



يتعين أن نبدأ مفاوضات جديدة".من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي، الذي وقعه سلفه باراك أوباما، معتبرا أنه معيب لكونه غير دائم ولا يغطي برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دورها في الصراعات بالشرق الأوسط.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنتقد ماكرون: طرح قضايا خارج الاتفاق النووي لا تساهم في الحفاظ عليه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنتقد ماكرون: طرح قضايا خارج الاتفاق النووي لا تساهم في الحفاظ عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).