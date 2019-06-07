بعد تهمة الاغتصاب.. نيمار يواجه الشرطة “بالعكازين”

2019/06/07 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أدلى نجم كرة القدم البرازيلية، نيمار دا سيلفا، بشهادته لمدة ساعتين تقريبا في مقر شرطة ريو دي جانيرو، الخميس، في تحقيق بشأن جرائم إنترنت مرتبطة بادعاء امرأة أنه اغتصبها.وذكر اتحاد كرة القدم البرازيلي في وقت سابق أن نيمار تلقى أمر استدعاء للتحدث مع السلطات عن نشره على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ورسائل […]

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