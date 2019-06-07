6 حزيران العراقيون يستذكرون قصف اسرائيل للمفاعل النووي العراقي

2019/06/07 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستذكر العراقيون القصف الاسرئيلي لمفاعل تموز السلمي النووي في منطقة التويثة جنوب بغداد ففي الساعة السادسة والربع من عصر يوم الاحد الموافق 7-6-1981 انقطع البث الاذاعي في عموم بغداد واستمر لمدة 15 دقيقة وتصاعدت أعمدت الدخان قرب مدينة سلمان باك في المدائن جنوب بغداد ، ولان العراق كان في موقع الدفاع ضد الهجمة الايرانية كان...

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