بالوثيقة.. مجلس الوزراء يطالب وزير اسبق بأخلاء فيلا في الجادرية

2019/06/07 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت الوثيقة التي حصل عليها موقع "الغدير"، كتاباً موجهاً من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، طالب من خلالها وزير التربية الأسبق (2004- 2005)، سامي المظفر، بإخلاء الفيلا رقم 9 في مجمع الجادرية الوزاري، وتسليمها خالية من الشواغل، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.انتهى..م.ر

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