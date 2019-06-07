صحيفة: الخارجية الامريكية تقيل احد مسؤوليها لتسببه ببيع الاسلحة الى السعودية

2019/06/07 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، أن" الخارجية الأميركية أجبرت مسؤولا بارزا لديها على الاستقالة من منصبه على خلفية دوره لصياغة قرار طوارئ يسمح لإدارة دونالد ترامب ببيع السعودية والإمارات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، دون العودة إلى الكونغرس وفقا للإجراء المعتاد".واضافت، الصحيفة الأميركية عن المسؤولين قولهم إن" تشارلز فولكنر - الذي مثل سابقًا شركة ريثيون- كان يعمل قبل انضمامه لفريق الوزارة مع مجموعة ضغط لصالح "شركة ريثيون للأسلحة" التي باعت صفقة سلاح للرياض وأبو ظبي بقيمة ملياري دولار".وأوضحت، أن" فولكنر كان ضمن الفريق الذي أقنع وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأميركية في ما يخص استخدام الأسلحة الأميركية في حرب اليمن".وأثار دور فولكنر بالعملية مخاوف في الكونغرس، حيث يرغب الديمقراطيون في معرفة ما إذا كان قد انتهك قواعد أخلاقيات إدارة ترامب بمشاركته في المناقشات حول الإعلان، والتي مهدت الطريق لصفقة ريثيون لبيع صواريخ دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات، كما تقول الصحيفة".انتهى..م.ر

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