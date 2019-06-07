أثيل النجيفي: المشروع الإيراني في العراق مُخرّب لمؤسسات الدولة

2019/06/07 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد #القيادي في #تحالف “#القرار” أثيل النجيفي، أن ما أسماه بـ”#المشروع_الإيراني” في #العراق، هو مشروع “مُخرّب” لمؤسسات #الدولة العراقية.وفي تدوينة نشرها النجيفي، على حسابه في […]

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