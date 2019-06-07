مقتل شخص واصابة اخرون في منطقة الطارمية شمالي بغداد

2019/06/07 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمنى، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل واصيب ثلاثة اخرون بهجوم مسلح على قرية في الطارمية.وقال المصدر في تصريح صحفي، ان "مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

واضاف المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

يذكر ان الأسبوع الماضي شهدت منطقة الطارمية هجوم مسلح على نقطة تفتيش تابعة لمنطقة الطارمية أدى الى مقتل أربعة من القوات الأمنية عندما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، وتم قتل في الوقت نفسه ثلاثة إرهابيين أطلقوا النار على القوات.



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