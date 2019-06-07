العبار ينتقد عدم وجود طائرات لمكافحة الحرائق ويوجه رسالة لعبد المهدي

2019/06/07 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، اليوم الجمعة, اداء وزراء الزراعة في الحكومات السابقة، مؤكداً أن من غير المعقول أن بلداً ميزانيته انفجارية،

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