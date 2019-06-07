إلى نوابنا للعلم والاطلاع!

2019/06/07 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أغلب البلدان، يكون عالم السياسة موسوما بالثراء لدى السياسيين، إذ قد يدر عائدات مالية كبيرة ومنافع وامتيازات تتزايد مع تزايد عدد جلوس السياسيين

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