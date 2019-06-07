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الاتحاد الوطني يشكل لجنة تضم ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الحزب الديمقراطي


الاتحاد الوطني يشكل لجنة تضم ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الحزب الديمقراطي
2019/06/07 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختيار محافظ لكركوك بين 5 مرشحين

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