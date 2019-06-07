2019/06/07 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فيما تتواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي وجدت هواوي نفسها متورطة فيها، يبدو أنها قررت أن تستعد لمواجهة المزيد من الضربات بسبب العقوبات الأميركية.واستعدادا للمواجهة المرتقبة، خصوصا في حال قررت غوغل وقفت دعم الشركة الصينية ومنعها من التحديثات الجديدة استجابة للموقف الأميركي ضد الشركة، قررت هواوي طرح نظام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور لهواوي “الجديد”..



وهكذا سيعمل “بعد الأزمة” وكالة خطوة برس.

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