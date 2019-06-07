2019/06/07 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استفادت هولندا من خطأين دفاعيين فادحين من لاعبي إنجلترا في الوقت الإضافي لتفوز 3-1 في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وتبلغ نهائي البطولة أمام البرتغال يوم الأحد المقبل.وتقدمت هولندا 2-1 عندما أسكن كايل ووكر مدافع إنجلترا الكرة في شباكه في الدقيقة 97 عقب خطأ من زميله جون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الطواحين” تلحق البرتغال بنهائي دوري الأمم الاوربية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الطواحين” تلحق البرتغال بنهائي دوري الأمم الاوربية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الطواحين” تلحق البرتغال بنهائي دوري الأمم الاوربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).