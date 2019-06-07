“غوغل” تحذر واشنطن من عواقب وخيمة لإجراءاتها ضد “هواوي”

2019/06/07 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حذرت شركة “غوغل” الأمريكية، من أن تشديد القيود الأمريكية على عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”، قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.وكتبت “فاينانشيال تايمز” عن “غوغل”: “في الوقت الذي يتوقع فيه أن تلحق القيود الأمريكية ضررا بـ”هواوي” على المدى القصير، يحذر الخبراء من أن الإجراءات الأمريكية قد تجبر الشركة الصينية […]

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