نائب: 30 حزيران ليس موعدا مقدسا والتغيير بالوجوه لن يقل عن 90%

2019/06/07 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان يكون التغيير في المناصب الخاصة بما يقل عن 90%، مستعبدا ان يتم الحسم في الثلاثين من حزيران المقبل.

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخلافات الموجودة اليوم بشأن استكمال الكابينة الوزارية ستنعكس بشكل او باخر على حسم ملف الوكالات في الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة"، مبينا ان "تاريخ 30 حزيران لن يكون تاريخا مقدسا ونهائيا وجميع المؤشرات تبين بشكل لايقبل الشك بان حسم هذا الملف سيتجاوز هذا التأريخ بأشهر".

واضاف المسعودي، ان "الخريطة السياسية بعد الانتخابات البرلمانية اختلفت كثيرا وهنالك بعض الكتل حصلت على اعلى المقاعد، ما يجعل تلك الاطراف تسعى للحصول على استحقاقها الانتخابي بالمناصب التنفيذية كانعكاس للتمثيل النيابي"، لافتا الى ان "هناك اكثر من اربعة الاف درجة خاصة اضافة الى اكثر من 30 هيئة مستقلة ونتوقع ان يشمل التغيير فيها ما لايقل عن 90% من الوجوه الموجودة فيها مع حصول بعض التنقلات من هنا الى هناك".

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