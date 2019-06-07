2019/06/07 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد عمليات سامراء العراقي اللواء الركن عماد الزهيري، امس الخميس، إن الحرائق التي نشبت في مساحات من الاراضي الزراعية في ناحية يثرب التابعة لقضاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات سامراء يوضح حقيقة الحرائق في يثرب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات سامراء يوضح حقيقة الحرائق في يثرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).