مصرع 4 نساء وجرح رجلين في حادث سير شمال شرق بعقوبة

2019/06/07 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 4 نساء مصرعهن وجرح رجلين من عائلة واحدة في حادث سير شمال شرق بعقوبة اليوم .وقال مصدر ان حادث سير وقع على طريق بعقوبة – المقدادية وبالتحديد قرب تقاطع عبدالله بن علي ادى الى مصرع 4 نساء واصابة رجلين من عائلة واحدة .واضاف ان الجثث نقلت الى دائرة الطب العدلي والمصابين الى […]

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