ارتفاع اسعار الغذاء العالمي لخمسة اشهر متواصلة

2019/06/07 | 10:48

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على الت...

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