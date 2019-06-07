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ارتفاع اسعار الغذاء العالمي لخمسة اشهر متواصلة


ارتفاع اسعار الغذاء العالمي لخمسة اشهر متواصلة
2019/06/07 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على الت...

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