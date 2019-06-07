2019/06/07 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع اسعار الغذاء العالمي لخمسة اشهر متواصلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على الت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع اسعار الغذاء العالمي لخمسة اشهر متواصلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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