استشهاد مدني بنيران مسلحين في بعقوبة

2019/06/07 | 10:48

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بغداد :سومر نيوز

افاد مصدر امني في ديالى ، الجمعة، باستشهاد مدني بنيران مسلحين بأطراف بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال...

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