2019/06/07 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد مدني بنيران مسلحين في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
افاد مصدر امني في ديالى ، الجمعة، باستشهاد مدني بنيران مسلحين بأطراف بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد مدني بنيران مسلحين في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استشهاد مدني بنيران مسلحين في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).