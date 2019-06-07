القبض على أحد مرتكبي الحرائق في الصينية وتنقذ عشرات الدوانم الزراعية

2019/06/07 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ ألقت قوة من اللواء 31 في الحشد الشعبي القبض على أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في صلاح الدين، فيما تمكنت من إنقاذ عشرات الدوانم الزراعية من الحريق المفتعل.وذكر بيان للحشد ان “قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت ليلة أمس الجمعة من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب […]

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