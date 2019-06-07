مقتل واصابة 4 فب هجوم لداعش الارهابي في الطارمية شمال بغداد

2019/06/07 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر امنية عراقية الجمعة إن عدداً من مسلحي داعش شنوا هجوماً على احدى القرى الواقعة في محيط العاصمة بغداد مما اسفر عن سقوط ضحايا.ووقع الهجوم بعد مرور يومين من كمين نصبه المتطرفون لقوات الجيش مما اسفر عن مقتل ستة جنود على الأقل في اعنف حادث تشهده المنطقة منذ اشهر عديدة.وقال مصدر امني...

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