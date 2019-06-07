2019/06/07 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تراجعت أسعار الذهب ، الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).