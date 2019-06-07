2019/06/07 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الاحد، عن تمكن مفارزها من ضبط كدسا كبيرا للاسلحة والعبوات الناسفة في قضاء الكرمة في الأنبار.وذكر بيان للمديرية ، أن ‘مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء 51 وبالتنسيق مع استخبارات مقر الفرقة 14 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من ضبط كدساً كبيراً للأجهزة والمعدات والأسلحة والعبوات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كدس كبير للأعتدة والعبوات الناسفة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كدس كبير للأعتدة والعبوات الناسفة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).