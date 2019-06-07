قوة من اللواء 31 في الحشد تلقي القبض على أحد مرتكبي الحرائق في الصينية وتنقذ عشرات الدوانم الزراعية

2019/06/07 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة من اللواء 31 في الحشد الشعبي القبض على أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في صلاح الدين، فيما تمكنت من إنقاذ عشرات الدوانم الزراعية من الحريق المفتعل.وقال موفدنا ان "قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت ليلة أمس الجمعة من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية", ...

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