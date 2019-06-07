القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية شمال صلاح الدين

2019/06/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في محافظة صلاح الدين، فيما تمكنت من إنقاذ عشرات الدوانم الزراعية من الحريق المفتعل.وقال الحشد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية شمال صلاح الدين، تمكنت من القبض على شخص يقوم بحرق […]

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