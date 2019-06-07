نيكي يغلق مرتفعا مع تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الأمريكية

2019/06/07 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … أغلق المؤشر نيكي مرتفعا ،الجمعة، في الوقت الذي تسببت فيه تقارير ذكرت أن واشنطن تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية في تهدئة مخاوف أوسع نطاقا بشأن ضعف التجارة العالمية.وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 20884.71 نقطة.وفي أسبوع زاد المؤشر 1.4 بالمئة.وتعافت ثقة المستثمرين قليلا بعد أن […]

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