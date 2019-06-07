تعديلات “غير مسبوقة” على تأشيرة شنغن

2019/06/07 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة “شنغن”، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءاتالتأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين.وذكر موقع “شنغن فيزا إنفو” أن هذه التعديلات اقترحت …

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