2019/06/07 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تراجعت الليرة التركية، الجمعة، في الوقت الذي نشأت فيه ضغوط جديدة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، لتنخفض العملة لليوم الثاني بعد سلسلة مكاسب استمرت لعشرة أيام.واستأنفت الأسواق التركية عملها اليوم بعد عطلة لمدة 3 أيام.وواصلت الليرة مكاسبها يومي الثلاثاء والأربعاء بفضل ضعف الدولار وتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على وقع “إف 35”..



الليرة التركية “تحول مسارها” وكالة خطوة برس.

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