الكيان الصهيوني يعين اول وزير

2019/06/07 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن تعيين عضو حزب الليكود "امير اوحانا"، بمنصب وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو، ليكون اول وزير "مثلي" في الحكومة الاسرائيلة.

وذكرت الحكومة الاسرائيلية في بيان لها، الخميس 6 حزيران 2019، نقلته هيئة الاذاعة البريطانية، ان بنيامين نتنياهو عين أمير أوحانا وزيرا للعدل في حكومته، وهو أول مثلي في إسرائيل يتولى حقيبة وزارية.

وتابعت، ان قرار تعيين أوحنا جاء بعد مرور ثلاثة أيام من إقالة وزيرة العدل السابقة أيليت شكد.

يذكر ان أوحانا، البالغ من العمر 43 عاما، معروف بولائه لنتنياهو، وهو عضوا في الكنيست الإسرائيلي، ويرأس مجموعة المثليين في حزب "الليكود"، كما سبق ان تزوج من رجل و تبنى طفلين توأمين لهما.

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