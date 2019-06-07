القبض على أحد مشعلي الحرائق في حقول صلاح الدين

2019/06/07 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على أحد مشعلي الحرائق في الاراضي الزراعية بمحافظة صلاح الدين.وذكرت هيئة الحشد الشعبي ان ” القوة المرابطة في قضاء الصينية القت القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية ” ، مشيرا الى ان ” فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم”.

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