مصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير شمال شرق بعقوبة

2019/06/07 | 11:09

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بغداد اليوم-ديالى

أكد مسوؤل محلي في محافظة ديالى، الجمعة، 07 حزيران، 2019، مصرع وإصابة 6 مدنيين من عائلة واحدة بحادث سير شمال شرق بعقوبة.





وقال مدير ناحية الوجيهية (20 كم شمال غرب بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اربعة نساء لقين حتفهن وأصيب شخصان آخران جميعهم من عائلة واحدة بحادث سير، ناجم عن انقلاب عجلتهم قرب تقاطع الامام عبد الله بن الامام علي الهادي شرقي الوجيهية".

وأضاف أن "العائلة كانت قادمة للتو من زيارة العتبات المقدسة في النجف".

بغداد اليوم- نينوى

انتقد عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، الجمعة (7 حزيران 2019)، اداء وزراء الزراعة في الحكومات السابقة، مؤكداً أن من غير المعقول أن بلداً ميزانيته انفجارية، لا توجد فيه طائرات لمكافحة الحرائق كما يحدث في دول العالم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت دائرة الطب العدلي، الجمعة (7 حزيران 2019)، المباشرة بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار.

وقال مدير عام الدائرة، زيد اليوسف، في تصريح صحفي، "سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية بعدها ن

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في تحالف "القرار"، اثيل النجيفي، الجمعة (7 حزيران 2019)، إن ما اسما بـ "المشروع الإيراني" في العراق، هو مشروع ’’مخرب’’ لمؤسسات الدولة.

وذكر النجيفي عبر حسابه في في

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