وصول نعيم عبعوب الى بيروت بعد اطلاق سراحة

2019/06/07 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وصل امين بغداد السابق نعيم عبعوب الى بيروت بعد اطلاق سراحة.وأعلنت مصادر حكومية امس الخميس، عن إطلاق السلطات السورية سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب.ونقلت المصادر قولها أن “عبعوب غادر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث يقيم في العاصمة بيروت، عقب إطلاق سراحه”.ولم تذكر المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، […]

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