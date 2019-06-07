غوغل تحذر واشنطن من عواقب وخيمة لإجراءاتها ضد هواوي

2019/06/07 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شركة "غوغل" الأمريكية، من أن تشديد القيود الأمريكية على عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"،

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