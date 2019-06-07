الاتحاد يقدم تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك

2019/06/07 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف مصدر سياسي ،الجمعة، ان الاتحاد الوطني قدم تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك، فيما اشار الى ان الحزب الديمقراطي يريد محافظا على “مقاساته”.ونقلت صحيفة العربي الجديد في تصريح اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، عن المصدر قوله ان “الاتحاد الوطني عرض على الحزب الديمقراطي الكردستاني تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك”، مبينا أنّ “من بين […]

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