الطب العدلي تباشر اجراءات التعرف على 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية بسنجار

2019/06/07 | 11:50

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت دائرة الطب العدلي في بغداد، الجمعة، المباشرة بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر ...

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