وصول نعيم عبعوب الى بيروت بعد اطلاق سراحة

2019/06/07 | 11:50

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بغداد :سومر نيوز

وصل امين بغداد السابق نعيم عبعوب الى بيروت بعد اطلاق سراحة.

وأعلنت مصادر حكومية امس الخميس، عن إطلا...

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