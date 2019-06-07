تواقيع برلمانية لإقالة أمينة بغداد

2019/06/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب جواد الموسوي، اليوم الجمعة، المضي بجمع تواقيع لإقالة امينة بغداد ذكرى علوش، إذا لم يتم المباشرة بالخطة المعلنة من قبل الامانة لخدمة قطاعات مدينة الصدر.وقال الموسوي في بيان، "اننا ماضون بجمع التواقيع لإقالة امينة بغداد في مجلس النواب، إذا لم يتم المباشرة بالخطة المعلنة من قبل الامانة لخدمة قطاعات مدينة الصدر الاسبوع المقبل، والتي لم ترى الخدمات او اكساء شوارعها منذ ما يزيد عن عشر سنوات".

وأضاف، ان "بعض من اهالي مدينة الصدر وخصوصا بعض القطاعات التي تعاني من الاهمال سوف تخرج بمظاهرات سلمية ضد سوء خدمات امانة بغداد ومستوى الفساد وسوء الادارة المستشري في الامانة وعلى اعلى المستويات وخصوصا ديوان الامانة ودائرة المشاريع".

وتابع ان "هناك مدراء عامين مخضرمين في الامانة اكل عليهم الدهر وشرب معروفين بفسادهم وسوء ادارتهم".

وأشار الى، انه "سيتم جمع وتدقيق بعض الملفات التي تخص شبهات الفساد الخاصة بالأمانة لإحالتها لهيئة النزاهة والادعاء العام".



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