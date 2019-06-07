إصابة رعاة اغنام بانفجار لغم ارضي غربي الرمادي

2019/06/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد الانبار ،الجمعة، باصابة اثنين من رعاة الاغنام جراء انفجار لغم ارضي غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” لغم ارضي من مخلفات عصابات داعش الاجرامية انفجر في ارض زراعية في جزيرة ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي، ، ما ادى الى اصابة اثنين […]

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