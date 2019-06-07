معتز حيسو - الدولة هوية

2019/06/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتز_حيسو مدخل: شرائح وفئات اجتماعية واسعة، ينظرون إلى السلطة على أنها الدولة.أي أنهم يدمجون الدولة بالسلطة، ولا يفرقون بينهما.وذلك لأسباب يتعلق بعضها بالوعي السياسي، وأخرى بآليات عمل السلطة السياسية المسيطرة على كامل تفاصيل الدولة ومستوياتها.لدرجة يمكننا القول أن السلطة تبتلع الدولة وتتقيأها أدوات قهر تستعملها ضد الفرد والمجتمع والدولة.وحكَّامنا عموماً يستخدمون مؤسسات الدولة وظيفياً لتأبيد سلطت......

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