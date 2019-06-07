فاطمة ناعوت - سهير، آنجيل … ماتَ معهما … كلُّ شيء!

2019/06/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت فاطمة ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot امتحان الصف الخامس في مادة التعبير الإبداعي، وسؤالٌ يقول: “للأمِّ فضلٌ عظيم على أبنائها، أكتبْ في هذا الموضوع موضحًا فضل الأم عليك وواجبك نحوها.” وعدة سطور شاغرة يملأها الطالبُ بإبداعه.فكتب أحدُ التلاميذ ما يلي: “أمى ماتت ومات معها كل شىء".انتهت إجابةُ الصبيّ بتلك الكلمات، وهل من مزيدٍ عليها؟! اختصرت 6 كلمات الأمرَ ك......

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